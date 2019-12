In Spagna sicuri: Siviglia, incontro Banega-Monchi per trattare il rinnovo

Potrebbe proseguire il matrimonio tra Ever Banega e il Siviglia. Il centrocampista argentino è in scadenza a fine stagione, ma secondo i colleghi di Estadio Deportivo il club spagnolo è intenzionato a offrire il rinnovo: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, nei prossimi giorni lo stesso Banega si incontrerà con il direttore sportivo Monchi per trattare un nuovo accordo.

Foto: sito ufficiale Siviglia