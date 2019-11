In Spagna sicuri: Neymar, no al rinnovo Psg. E il Barça prepara il nuovo assalto

“Neymar, tutto aperto”. E’ questo il titolo in prima pagina di Sport in riferimento al possibile ritorno del brasiliano alla corte del Barça. Il quotidiano catalano non ha dubbi: il Psg anche negli ultimi giorni avrebbe provato a proporre un importante rinnovo di contratto a Neymar fino al 2025, ricevendo un no come risposta. L’attuale vincolo del brasiliano con i parigini scade nel 2022 e la dirigenza, guardando avanti, si sta rendendo conto che più il rinnovo tarda ad arrivare, più la posizione del Barcellona potrebbe diventare forte all’interno di un’eventuale trattativa. Ma non è tutto: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, proprio i blaugrana avrebbero la proposta di ingaggio già sul tavolo e sperano di concretizzare il nuovo assalto a Neymar in estate.

Foto: Twitter ufficiale Psg