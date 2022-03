In Spagna sicuri: la Juve vuole Morata a titolo definitivo. Ma chiede lo sconto

Che la Juve voglia Morata non è un mistero, ma che la Juve sborsi i 35 milioni previsti nell’accordo con l’Atletico Madrid è quasi impossibile. Secondo As, la Juve si sarebbe decisa ad acquistare a titolo definitivo il centravanti spagnolo, ma non intende pagare la cifra pattuita inizialmente. Insomma, vuole uno sconto. Le due squadre non si sono ancora sedute al tavolo per accordarsi su una cifra inferiore. Quello che emerge è che ora la Juve è soddisfatta del rendimento di Morata, che non sta più giocando da prima punta da quando è arrivato Vlahovic. Allegri, ovviamente, soddisfatto.

FOTO: Twitter Juventus