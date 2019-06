In Spagna sicuri: Joao Felix all’Atletico, pronta una clausola da oltre 250 milioni

Manca solo l’ufficialità a sancire l’accordo Benfica-Atletico Madrid per Joao Felix. Il passaggio conclusivo sulla trattativa, però, dovrebbe arrivare soltanto a luglio. Ma nella giornata di ieri, il club lusitano ha confermato l’esistenza della mega offerta avanzata dai madrileni per arrivare a Joao Felix: 126 milioni di euro (6 in più della clausola rescissoria). Per il gioiello classe ’99 pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione e una super clausola rescissoria da oltre 250 milioni, come rivela Goal Spagna.

Foto: Twitter ufficiale Benfica