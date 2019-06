In Spagna sicuri: Joao Felix all’Atletico, è fatta. Domani l’annuncio

Joao Felix e l‘Atletico Madrid, in Spagna non hanno più dubbi. Dopo le indiscrezioni portoghesi e la smentita (di rito) del Benfica, ora i colleghi di AS si sbilanciano: i Colchoneros avrebbero completato l’operazione sotto il pagamento della clausola di 120 milioni. Affare fatto, al punto che – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – l’annuncio ufficiale è previsto già per domani. Joao Felix al Benfica, ci siamo…

Foto: Twitter ufficiale Benfica