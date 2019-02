In Spagna sicuri: duello Barça-Real per Lo Celso. E il Betis…

Giovani Lo Celso è finito nel mirino del Barcellona e del Real Madrid. Ne è certa la stampa spagnola, in particolare il quotidiano El Confidencial, che rivela come i due top club iberici siano pronti a contendersi le prestazioni del centrocampista argentino in vista della prossima stagione. Lo Celso è attualmente in prestito dal Psg al Betis, con la squadra andalusa che ha già annunciato di voler riscattare il cartellino versando elle casse del Paris Saint-Germain i 22 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto (3 milioni sono stati già versati per il prestito). Successivamente il Betis potrà sedersi al tavolo delle trattative con Barça e Real, per quello che sarebbe l’ennesimo duello di mercato tra le due società.

Foto: Twitter Betis Siviglia