In Spagna sicuri: Carrasco torna all’Atletico, il belga è già a Madrid per firmare

Edinson Cavani si allontana e allora l’Atletico accelera per il ritorno di Yannick Carrasco. Ne sono sicuri i media iberici, in particolare Marca, che riporta come l’esterno offensivo belga si troverebbe già a Madrid per firmare il contratto con i Colchoneros. Carrasco ha già giocato con l’Atletico dal 2015 al 2018, prima di trasferirsi in Cina, al Dalian Yifang.

Foto: niuewsblad.de