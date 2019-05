Dalla Spagna: Barcellona-Valverde, a breve l’annuncio dell’addio

Dopo l’eliminazione nell’ultima edizione della Champions e la sconfitta in finale di Copa del Rey, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, non più così saldo sulla panchina blaugrana. Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica spagnola RAC1, nella giornata di oggi potrebbe consumarsi l’addio tra l’allenatore 55enne e il club catalano. Numerose indiscrezioni provenienti dalla Spagna identificano il ct del Belgio, Roberto Martínez, come l’opzione numero uno per il Barça in vista della prossima stagione.

Foto: Mundo Deportivo