In Spagna sicuri: Barcellona, si lavora al rinnovo di Lenglet. I dettagli

È destinato a proseguire il matrimonio tra Clement Lenglet e il Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano iberico Sport, il club blaugrana sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto del difensore francese. I dirigenti catalani, si legge, avrebbero infatti deciso di accettare le richieste economiche dell’entourage dello stesso Lenglet: l’attuale contratto in scadenza nel 2023 verrà prolungato con un sensibile aumento dell’ingaggio, mentre verrà confermata la clausola rescissoria da 300 milioni di euro già presente nell’accordo in essere.

Foto: diezhn