In Spagna sicuri: Barcellona, no all’opzione di recompra per Cucurella. Ora…

Marc Cucurella è già un giocatore del Getafe a tutti gli effetti e sembra destinato ad esserlo ancora per qualche tempo. Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona non renderà efficace l’opzione di recompra per il laterale classe 1998. Il Getafe ha già reso effettivo il riscatto da 6 milioni di euro, mentre il Barça – come detto – ha deciso di non esercitare la recompra da 15 milioni. L’accordo tra i due club, in ogni caso, include il 40% della futura vendita di Cucurella, molto corteggiato sul mercato: ora, per acquistarlo, bisognerà sedersi soltanto al tavolo del Getafe.

Foto: Twitter @balon_mundial