In Serie D gioca Felipe Bergoglio: è il pronipote di Papa Francesco

Sembra uno scherzo ma è pura verità: in Serie D gioca il pronipote di Papa Francesco. Si chiama Felipe Bergoglio, ha 20 anni e viene da Cordoba. Da un anno si è trasferito in Italia e adesso milita nello Sporting Club Trestina, squadra umbra. Felipe è imparentato con il Papa: suo nonno Jorge, infatti, è il cugino del Pontefice. Lui non l’ha mai conosciuto di persona ma, come ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha in programma di farlo entro la fine dell’anno. In un’altra intervista rilasciata a La Nazione, Felipe ha raccontato un aneddoto molto curioso e simpatico, rivelando di ricevere dai compagni la richiesta, prima di ogni partita o dopo gli infortuni, di una benedizione: “Ormai sono abituato, per me essere un Bergoglio è un onore e non è affatto un peso portare questo cognome”.

