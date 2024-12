“In Serie A c’è un giocatore senza idoneità”. La FIGC apre un’inchiesta

Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio e specialista in cardiologia e medicina dello sport, parlando del malore accusato da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter di domenica sera, ha parlato al Messaggero, affermando che in Serie A c’è un giocatore senza idoneità sportiva. Le sue parole: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio”. Parole forti, quelle del Ivo Pulcini che racconta questo retroscena legato all’estate del 2019, col direttore sportivo Igli Tare che voleva a tutti i costi tesserare il calciatore in questione salvo poi doversi tirare indietro per i risultati degli esami medici effettuati.

Le parole di Ivo Pulcini non sono passate inosservate alla Procura Federale della FIGC che ha così deciso, in queste ore, di aprire un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Da capire, ovviamente, quali potranno essere i risvolti del caso.

Foto: sito Lazio