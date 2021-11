In Olanda torna l’incubo Covid: stadi chiusi per le prossime tre settimane

In Olanda l’aumento dei contagi da Covid ha portato a nuove misure restrittive da parte del governo. Tra i settori colpiti c’è anche quello calcistico con gli stadi che tornano a chiudere le porte ai tifosi almeno per le prossime tre settimane. Il paese, a partire da domani, tornerà in un vero e proprio lockdown.

FOTO: Wikipedia