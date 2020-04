In Inghilterra sicuri: Werner ha detto sì al Liverpool, ma la clausola…

Il Liverpool e Timo Werner, dai rumors di gennaio alle nuove conferme. L’attuale attaccante del Lipsia nei mesi scorsi aveva aperto pubblicamente alla destinazione Reds, con l’autorevole Bild che aveva svelato come lo stesso specialista classe ’96 fosse l’obiettivo numero uno per la prossima campagna estiva di rafforzamento del Liverpool. Ora, dall’Inghilterra, arrivano nuove indiscrezioni: secondo i colleghi di Sky Sports UK, Werner avrebbe detto sì al Liverpool. Sul giocatore tedesco pende una clausola di 52 milioni di sterline (equivalenti a circa 60 milioni di euro), che però i Reds non hanno intenzione di pagare entro il 15 giugno, data in cui è prevista la scadenza della clausola suddetta. La volontà del Liverpool è quella di aspettare e trattare solo successivamente il costo del cartellino con il Lipsia.

Foto: Twitter ufficiale Champions League