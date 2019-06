In Inghilterra sicuri: United-City, è duello per il giovane Elmkies

Manchester United e Manchester City stanno dando vita ad un vero e proprio duello di mercato per assicurarsi le prestazioni di Ilay Elmkies, talentuoso centrocampista in scadenza con l’Hoffenheim. Secondo quanto riportato da varie fonti inglesi, red devils e citizens sarebbero pronti a puntare con decisione sul classe 2000 israeliano, giocatore spesso paragonato a Thiago Alcantara che potrebbe pertanto approdare presto in Premier League.

Foto: Daily Mail