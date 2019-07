In Inghilterra sicuri: United, preso il gioiellino Mejbri. Al Monaco 10 milioni

Colpo di prospettiva del Manchester United. Il club inglese, secondo i principali tabloid britannici, avrebbe chiuso l’operazione in entrata per Hannibal Mejbri, talentuoso centrocampista francese classe 2003. Il giocatore della Nazionale Under 16 francese era legato al Monaco da un contratto che scadrà nel 2021, ora la nuova esperienza con i Red Devils, che hanno raggiunto l’accordo con la società monegasca per 10 milioni di euro.

Foto: Le Parisien