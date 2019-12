In Inghilterra sicuri: Liverpool, trattativa avanzata per il rinnovo di Wijnaldum

Il Liverpool vuole blindare Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese, preziosa pedina nello scacchiere di Jurgen Klopp, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021. Ecco perché i Reds, secondo quanto svelato dai colleghi del Liverpool Echo, negli ultimissimi giorni avrebbero avviato i contatti per il rinnovo dello stesso Wijnaldum. Trattativa in stato avanzato, presto potrebbe arrivare la fumata bianca per il prolungamento dell’olandese con il Liverpool.

Foto: Twitter personale Wijnaldum