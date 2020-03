In Inghilterra sicuri: l’Arsenal lavora al riscatto di Ceballos, contatti avviati con il Real

L’Arsenal vuole acquistare a titolo definitivo Dani Ceballos. Arrivato in prestito in estate dal Real Madrid, il centrocampista spagnolo classe ’96 ha convinto tutti, al punto che i Gunners starebbero già lavorando al suo riscatto. Come si legge tra le colonne di The Athletic, infatti, il club inglese avrebbe avviato i colloqui con le Merengues per assicurarsi permanentemente il cartellino di Ceballos, un’operazione da circa 40 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Europa League