In Inghilterra sicuri: Arsenal, ora Emery rischia davvero. E spunta un incontro con Mourinho

L’Arsenal continua con la sua altalena di risultati e il pareggio con rimonta subita nella partita casalinga contro il Wolverhampton di ieri è l’ennesimo passo falso della squadra allenata da Unai Emery. E la posizione del tecnico spagnolo nelle ultime ore si è aggravata seriamente al punto che la dirigenza dei Gunners si starebbe già guardando intorno per l’eventuale sostituzione in panchina. Ecco perché si fa sempre più insistente la voce che vedrebbe Mourinho (accostato anche al Bayern) vicino all’Arsenal: secondo il “Times”, infatti, lo Special One si sarebbe incontrato a cena con Raul Sanllehi, direttore tecnico dei Gunners. Occhio, dunque all’intrigo tra l’Arsenal, Emery e lo Special One.

