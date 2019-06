In Inghilterra sicuri: Arsenal, c’è Carrasco per l’attacco. Accordo a un passo

Nei giorni scorsi Yannick Carrasco, esterno d’attacco belga del Dalian Yifang, era uscito allo scoperto parlando del sul suo futuro (C’è un club interessato a me. Spero che l’affare vada in porto, vorrei tornare in Europa”). Ora dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione proprio sull’ex Atletico Madrid: secondo quanto riporta il Mirror, infatti, Carrasco sarebbe molto vicino alla firma con l’Arsenal. Accordo a un passo, presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Foto: niuewsblad.de