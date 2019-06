In Inghilterra sicuri: Arsenal a un passo dal giovane Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli potrebbe presto vestire la maglia dell’Arsenal. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Sun, il gioiello dell’Ituano, un talentuoso attaccante classe 2001, avrebbe trovato l’accordo con i gunners, che dovrebbero versare circa 7,2 milioni di euro nelle casse del club brasiliano. E’ lo stesso media inglese ad affermare che Martinelli fu vicino all’approdo in Premier League già nel 2017, ma il Manchester United decise di non puntare su di lui dopo averlo visionato nel corso di un provino. Ora, l’Arsenal ha deciso di puntare forte su di lui…

Foto: The Sun