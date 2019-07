In Germania sicuri: Lipsia, è fatta per Lookman. All’Everton 25 milioni

Colpo in entrata del Lipsia. Il club tedesco, come riferiscono i principali media in Germania, avrebbe raggiunto un’intesa totale con l’Everton per il trasferimento di Ademola Lookman. L’esterno offensivo inglese classe 1997, in prestito proprio al Lipsia nella stagione 2017-2018, si trasferirà al club tedesco per circa 25 milioni. L’annuncio è atteso già nelle prossime ore.

Foto: Liverpool Echo