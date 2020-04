In Germania sicuri: il Bayern blinda Thiago, pronto il rinnovo. In uscita…

Il Bayern Monaco si appresta a blindare Thiago Alcantara. Secondo quanto rivelato dalla stampa tedesca, in particolare Kicker, il club bavarese sarebbe pronto a rinnovare il contratto del centrocampista spagnolo classe ’91, attualmente in scadenza nel 2021. Discorso diverso per Javi Martinez: il classe ’88, anche lui in scadenza tra poco più di un anno, dovrebbe lasciare il Bayern al termine di questa stagione. E le voci circa un suo ritorno all’Athletic Bilbao si fanno sempre più insistenti.

Foto: The Sun