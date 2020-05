In Germania sicuri: Bayern, nuovo assalto a Sané. Proposto Lucas Hernandez al City

Il Bayern Monaco torna alla carica per Leroy Sané. Dopo i rumors dell’anno scorso e degli ultimi mesi, nonostante le smentite di rito, il club tedesco pronto a dare il nuovo assalto all’esterno del Manchester City: come scrive il quotidiano TZ, i bavaresi avrebbero offerto al club inglese il cartellino di Lucas Hernandez in cambio dell’ex Schalke 04. Per Sané, invece, il Bayern sarebbe pronto a mettere sul piatto un importante contratto quinquennale.

Foto: Twitter ufficiale Premier League