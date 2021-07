In Germania nasce il termine “Chiellinigkeit”. Ecco cosa vuol dire

Giorgio Chiellini diventa un idolo anche in Germania dopo gli Europei appena vinti con la Nazionale. Addirittura, in Germania è nato un termine in onore del difensore mancino, che è stato addirittura già inserito nei dizionari online.

Il termine è “Chiellinigkeit”, italianizzando sarebbe “chiellinico”. Ma cosa intendono i tedeschi con questo termine? Il significato sarebbe il seguente: “Guardare alle cose in modo più leggero. Essere allegri senza perdere la serietà, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi il più possibile mentre lo si fa”.

Il termine sarebbe nato grazie ad un articolo del quotidiano tedesco Zeit pubblicato il 12 luglio 2021, all’indomani del trionfo azzurro che ha scritto: “In verità tutti noi vogliamo essere come lui. Chiellini non è un difensore, ma uno stile di vita”, utilizzando appunto la parola “Chiellinigkeit”. Un termine destinato ad essere utilizzato nel gergo comune dei tedeschi.

Foto: Twitter Euro 2020