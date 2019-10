In Francia sicuri: Rudi Garcia a un passo dalla panchina del Lione

Secondo quanto rivela la stampa transalpina – da L’Equipe a RMC Sport – nelle ultime ore Rudi Garcia sarebbe balzato in pole position per la panchina dell’Olympique Lione. L’ex tecnico della Roma e del Marsiglia è il principale indiziato a raccogliere l’eredità di Sylvinho, mentre il profilo Laurent Blanc è più defilato. Nelle prossime ore, come si legge tra le colonne delle sopracitate fonti, la dirigenza del Lione comunicherà la decisione ufficiale, ma Rudi Garcia è ormai a un passo dal ruolo di nuovo allenatore del club francese.

Foto: Twitter ufficiale Marsiglia