In Francia sicuri: Psg, al via la trattativa per il rinnovo di Cavani

Potrebbe proseguire il matrimonio tra Edinson Cavani e il Psg. Nonostante i rumors delle ultime settimane, il club transalpino non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto nel 2020. Ecco perché, secondo quanto rivela RMC Sport France, la squadra di Al-Khelafi avrebbe già avviato la trattativa con l’entourage di Cavani per discutere del rinnovo sulla base di un contratto annuale (fino a giugno 2021) oppure fino al 2022. Nei prossimi giorni, si legge, le parti si incontreranno per cercare di trovare un accordo.

Foto: AS