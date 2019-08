In Francia sicuri: Monaco scatenato, accordo con Lemina. Ora…

Monaco sempre più scatenato sul mercato. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, dalla Francia arrivano importanti conferme sull’operazione Mario Lemina: secondo quanto riporta RMC Sport, il club del Principato sarebbe sempre più vicino all’ex centrocampista della Juve. Con il diretto interessato è già stato raggiunto un accordo totale, ora il Monaco lavora per il via libera del Southampton per il trasferimento di Lemina in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Twitter personale Lemina