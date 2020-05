In Francia sicuri: il Psg al lavoro per blindare il gioiellino Michut

Non solo grandi campioni affermati. Il Paris Saint-Germain lavora anche sui gioielli del settore giovanile: fra i tanti talenti emergenti, ce n’è uno che spicca su tutti: Edouard Michut, classe 2003 che in Francia viene considerato il nuovo Verratti. Si tratta di un centrocampista moderno, nato come mezzala ma che da qualche tempo a questa parte gioca stabilmente come regista. Tecnicamente è molto dotato, ed è abile anche in fase di non possesso, caratteristiche che hanno stregato diverse big del calibro di Barcellona e Manchester City (in particolare Guardiola, che lo apprezza non poco), interessate al giovane calciatore considerato uno dei più promettenti del calcio mondiale. Ad alimentare i rumors di mercato sempre più insistenti sul ragazzo il fatto di essere in scadenza di contratto a giugno 2021 e non aver ancora raggiunto un accordo da professionista. Nelle ultime ore, però, il Paris Saint-Germain avrebbe avviato i contatti per blindare Michut, come anticipato da Le Parisien e confermato dall’agente del gioiellino 17enne: “Speriamo di arrivare a un accordo contrattuale in un ambizioso progetto sportivo”, le sue parole.

Foto: Instagram personale Edouard Michut