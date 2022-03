In Francia confermano: eliminazione punto di non ritorno, Pochettino lascerà a fine stagione

L’eliminazione avvenuta ieri per mano del Real Madrid potrebbe segnare un punto di non ritorno per quanto riguarda l’esperienza di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain: troppo cocente la delusione per il mancato passaggio del turno e per la fine del sogno Champions League. Come raccontato da L’Equipe, le prossime settimane potrebbero essere particolarmente turbolente, peggiorando un clima già tutt’altro che sereno: da diverso tempo, infatti, il tecnico sembrava poco contento della sua avventura in terra francese.

Secondo il quotidiano francese, è quasi certo che al termine della stagione le strade del tecnico e della società possano separarsi. Da valutare, invece, sarà il futuro di Leonardo, in bilico dopo l’ennesima delusione europea e sul banco degli imputati anche per la gestione del caso Kylian Mbappé, che potrebbe lasciare il club a parametro zero in estate.

Foto: Twitter PSG