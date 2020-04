In Francia sicuri: Chelsea, contatti avviati per Osimhen del Lille

Sembrano destinate a separarsi presto le strade del Lille e di Victor Osimhen. In questa stagione, la sua prima dopo l’avventura al Charleroi, il duttile e polivalente attaccante nigeriano classe 1998 ha segnato ben 18 gol e confezionato diversi assist in 38 presenze. Un impatto sorprendente con il club francese che non è passato affatto inosservato: sulle sue tracce ci sono diverse big della Premier League, soprattutto Liverpool e Tottenham. Occhio, però, perché dalla Francia nelle ultime ore sono rimbalzati importanti aggiornamenti: secondo quanto riporta Le10Sport, il Chelsea sarebbe uscito allo scoperto e avrebbe avviato i contatti con il Lille per Osimhen, individuato dai Blues come il rinforzo ideale in vista della prossima stagione. La concorrenza è avvisata…

Foto: Twitter ufficiale Lille