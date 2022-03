In Ecudaor pazzi per l’Argentina: l’hotel della squadra licenzierà chiunque chiederà autografi ai calciatori

Questa notte, all’1.30 ora italiana, l’Argentina scenderà in campo per disputare la sua partita contro l’Ecuador valida nelle qualificazioni al prossimo Mondiale, per cui l’Albiceleste ha comunque già strappato il pass. Intorno all’hotel Oro Verde di Guayaquil, dove sono alloggiati i calciatori della squadra allenata da Lionel Scaloni, è cresciuta la mania per i fuoriclasse della Nazionale, tanto da costringere l’albergo ad assumere decisioni drastiche.

Come riportato da Olé, la polizia ha infatti deciso di chiudere al traffico le strade che circondano l’hotel e l’albergo ha obbligato i suoi dipendenti a non importunare i calciatori, imponendo il licenziamento per chiunque chiederà foto e autografi.

Foto: Twitter Argentina