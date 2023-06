In Corea del Sud cambia il calcolo dell’età. Due anni in meno in anagrafe anche per Kim

I cittadini sudcoreani da oggi avranno due anni in meno sulla carta d’identità. È entrata in vigore infatti la nuova legge sull’età che il Parlamento di Seul aveva approvato a dicembre del 2022.

La legge, entrata in vigore il 28 giugno, modifica i criteri per il calcolo dell’età in Paese, uniformandosi a quelli standard utilizzati nella maggior parte della comunità internazionale. Finora in Corea i neonati risultavano avere subito un anno, per poi compiere l’età il 1 gennaio successivo. Questo ha chiaramente effetti anche sui calciatori coreani più famosi, dal difensore del Napoli Kim Min Jae all’attaccante del Tottenham Son Heung Min. Il primo avrà ora 26 anni invece di 28 (27 a novembre), mentre il secondo 30 (31 il prossimo 8 luglio) invece di 32.

Foto: Instagram Napoli