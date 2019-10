Il Flamengo è sempre più vicino al riscatto di Gabigol. Ne sono certi in Brasile: secondo Fox Sports, il centravanti classe ’96 anche nelle ultime ore avrebbe detto no alle sirene provenienti dalla Premier League per restare nel club verdeoro. E lo stesso Flamengo ormai sarebbe pronto a riscattare il cartellino di Gabigol dall’Inter per una cifra vicina ai 22 milioni di euro.

Foto: Twitter personale Gabigol