In Brasile pugno duro per la lotta al razzismo: punti di penalizzazione in classifica in caso di episodi sugli spalti

Pugno duro della Federcalcio brasiliana nella lotta contro il razzismo. Il presidente Ednaldo Rodrigues, Presidente della Confederazione brasiliana di calcio (CBF), ha ufficializzato come nelle competizioni brasiliane, gli episodi di razzismo, sugli spalti e in campo, saranno duramente puniti con punti di penalizzazione al club in classifica.

Il Brasile è il primo Paese al Mondo a muoversi in tal senso, con sansioni severe per i club, che anche se indirettamente coinvolti, vedranno in tal caso subire sanzioni pesanti. Oltre all’iter sportivo, ne è previsto un altro giudiziario: gli episodi di razzismo verranno presi in esame anche dalla Procura della Repubblica e dalla Polizia.

Insomma, un colpo importante per debellare questa piaga.

Foto: logo Brasile