In attesa dell’esordio, ecco le prime immagini di Mandragora con la maglia granata

In attesa dell’esordio con la sua nuova maglia, quella del Torino, Rolando Mandragora ha iniziato a prendere confidenza con lo Stadio Olimpico Grande Torino, posando per i canali social del club proprio all’interno del suo nuovo stadio. Il centrocampista, arriavto dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto, spera di esordire già nella sfida contro l’Atalanta. Ecco le immagini:

Foto: Twitter Torino