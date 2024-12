In attesa del nuovo Camp Nou, il Barça è alla ricerca di uno stadio provvisorio: Stage Front Stadium in pole

Il Barcellona si ritrova in questi giorni tra le mani un nuovo nodo da sbrogliare. Infatti, i lavori riguardanti la ristrutturazione del Camp Nou sono ancora molto lunghi, e per questo i blaugrana non potranno tornare a giocarci a gennaio come inizialmente previsto. Secondo quanto riportato da Marca, non sarà disponibile neanche lo stadio Montjuic, già requisito dal Comune con una programmazione di eventi molto ricca. Per il club di Laporta si stringono quindi le opzioni: la più plausibile sarebbe quella dello Stage Front Stadium di Cornella, che ospita l’Espanyol. Le altre due alternative sarebbero Mestalla (Valencia), o addirittura il Metropolitano di Madrid.

Foto: X Barcellona