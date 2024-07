In arrivo un rinforzo per Mourinho: stasera Saint-Maximin sarà a Istanbul

Mercato in fermento anche in Turchia, José Mourinho si prepara ad accogliere un rinforzo per il suo Fenerbahce. Infatti, come annunciato dallo stesso club turco con una nota sui propri canali social, Allan Saint-Maximin sarà in serata ad Istanbul. Ecco la nota: “Il calciatore francese Allan Saint-Maximin, con il quale il nostro club ha raggiunto un accordo di principio con il suo club Al-Ahli per quanto riguarda il trasferimento in prestito, verrà questa sera a Istanbul per sottoporsi a un controllo sanitario e per portare avanti le trattative di trasferimento.” Foto: instagram Saint-Maximin