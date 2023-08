In arrivo Racic, il gigante serbo: ecco chi è il nuovo centrocampista del Sassuolo

Il Sassuolo è pronto a piazzare un nuovo colpo per il centrocampo: come anticipato ieri dalla Spagna, infatti, la società emiliana sarebbe a un passo da Uros Racic. Un colpo a sorpresa per i neroverdi, che dunque si preparano ad accogliere tra le proprie fila un nuovo calciatore.

Uros Racic, classe 1998, è nato a Kraljevo, città del distretto di Raska al centro della Serbia centrale. Muove i primi passi nell’OFK Belgrado, prima di essere visionato dagli scout della Stella Rossa. Dopo un anno nelle giovanili, Racic esordisce in prima squadra nel 2016: in due anni con la maglia del club serbo disputa 31 presenze e mette a referto 3 reti. Le ottime prestazioni convincono il Valencia a puntare su di lui, e nel 2018 passa dunque in Spagna: viene però subito mandato in prestito, prima al Tenerife e poi al Famalicao, in Portogallo, dove disputa un’ottima stagione (33 presenze e 3 reti) che convincono il Valencia a riportarlo alla base. Nel 2020 inizia dunque la vera avventura con la maglia del club spagnolo, e in due anni cresce calcisticamente e colleziona ben 59 presenze e una rete. L’anno scorso, il club spagnolo decise di mandarlo in prestito al Braga, dove disputa una buona stagione scendendo in campo 18 volte e mettendo a segno una rete.

Classe 1998, centrocampista centrale, ha giocato per la maggior parte del tempo da mediano e potrà offrire ad Alessio Dionisi un importante copertura sia in fase offensiva sia in fase di non possesso. Il suo cartellino costerà circa 3 milioni di euro, il Sassuolo è pronto a dare il benvenuto al suo nuovo calciatore.

Foto: Instagram Racic