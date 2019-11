In Argentina sicuri: Exequiel Palacios a un passo dal Bayer Leverkusen. I dettagli

Un anno fa è stato molto vicino al Real Madrid, ora per Exequiel Palacios sembra essere davvero giunto il momento di sbarcare in Europa. Il centrocampista del River Plate, classe 1998, sarebbe infatti a un passo dal Bayer Leverkusen: ne sono certi tutti i principali media argentini (compresi TyC Sports e TNT Sports), che rivelano come il club tedesco sia pronto a pagare la sua clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Qualora il trasferimento venisse completato, Palacios a Leverkusen ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Lucas Alario.

Foto: AS