Impresa River, decimata dal Covid batte il Santa Fe con il centrocampista Enzo Perez in porta, scelto come MVP

Il River Plate fa la storia del calcio argentino e non solo. Decimata dai casi di Covid in squadra, arrivati a causare ben 25 indispinibili tra giocatori e staff, dopo la bella figura in settimana contro il Boca Juniors, la squadra allenata da Gallardo compie l’impresa e batte in Libertadores l’Independiente Santa Fe senza un portiere di ruolo – i quattro estremi difensori erano out – e con appena 10 giocatori a disposizione. Protagonista di giornata Enzo Perez, che di professione fa il centrocampista ma che per l’occasione ha giocato tra i pali e con ben 5 parate contribuisce alla vittoria dei suoi aggiudicandosi il titolo di MVP della gara.

River es familia 😍 pic.twitter.com/kzfanF6f8y — River Plate (@RiverPlate) May 20, 2021

Foto: Clarin