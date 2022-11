Impresa Reggina: batte il Genoa 2-1 con Canotto e Hernani (rigore) e lo raggiunge al secondo posto

Finisce con l’impresa dei ragazzi di Pippo Inzaghi il posticipo della dodicesima giornata di Serie B. All’Oreste Granillo la Reggina vince 2-1 contro il Genoa e lo raggiunge al secondo posto. Apre Canotto al 15′, al 33′ la risposta di Aramu. Poi la doppia occasione dal dischetto per i padroni di casa: al 42′ si presenta Menez sul dischetto, ma il francese fallisce dagli undici metri. Al 54′, invece, sarà Hernani a prendersi la responsabilità dal dischetto: il brasiliano non sbaglia e regala i tre punti agli amaranto. Tre punti importanti per la Reggina che si riporta così al secondo posto. Questa, dunque, la classifica aggiornata del torneo cadetto al termine del turno:

Frosinone 27

Reggina 22

Genoa 22

Ternana 21

Bari 20

Parma 19

Ascoli 19

Brescia 19

SudTirol 19

Cagliari 16

SPAL 15

Cittadella 15

Palermo 15

Pisa 14

Modena 13

Como 12

Benevento 11

Cosenza 11

Venezia 9

Perugia