Impresa Napoli: Zielinski più Insigne. Ronaldo troppo tardi

La Juve cade al San Paolo contro il Napoli che compie un’autentica impresa: gara combattuta ed equilibrata, quasi noiosa nel primo tempo. Nella ripresa c’è più verve in campo e al 63′ gli azzurri la sbloccano con Zielinski, abile a depositare in porta una respinta corta Szczesny su tiro di Insigne da lontano. La Juve stenta a reagire e proprio Insigne raddoppia con un bellissimo destro al volo su assist di Callejon. In pieno recupero Cristiano Ronaldo, davvero troppo tardi, accorcia le distanze sfruttando al meglio un lancio perfetto di Bentancur.

Foto: Napoli Twitter