Impresa Lecco: torna in Serie B dopo 50 anni! Amara finale di ritorno per il Foggia battuto per 3-1

Grane impresa del Lecco che torna in B dopo 50 anni. Nella finale di playoff che si è conclusa pochi minuti fa ha sconfitto il Foggia per 3-1; i pugliesi erano andati in vantaggio con Bjarkason al 4′. Poi il ribaltone della squadra di Foschi, che prima ha pareggiato con Lepore dal dischetto al 32′, e nella ripresa si è aggiudicato la partita definitivamente con Lakti al 77′ e la doppietta in contropiede di Lepore al 88′ L’ultima partecipazione dei lombardi in serie Cadetta risaliva al 1972-73. Dopo la sconfitta dell’andata per 1-2, il Foggia aveva un solo risultato a disposizione: la vittoria. Con almeno due gol di scarto per evitare i supplementari. È perciò partito all’attacco e ha impiego appena 4′ per trovare il vantaggio con Bjarkason, bravo a sfruttare un errore della retroguardia avversaria, imbucarsi e trovare la rete. Gli ospiti continuano a spingere anche dopo il vantaggio. Schenetti impegna Melgrati che alza in angolo, poi Ogunseye si divora il 2-0 di testa. Ed è ancora Ogunseye al 32′ essere protagonista in negativo: nel tentativo di allontanare un pallone pericoloso nella propria area colpisce in pieno Bianconi. Calcio di rigore, Lepore realizza ed è 1-1. La partita si fa nella ripresa via via sempre più tesa e cominciano a fioccare i gialli invece che le occasioni da gol. Doudou si libera per il tiro, Dalmasso respinge male e poi prova a smanacciare per allontanare ma lo fa direttamente sul piede di Lakti che deve solo segnare a porta vuota. Al 88′ quindi Lepore ha calato il tris: contropiede, pallonetto, e pallone poi appoggiato comodamente in porta di testa. Delio Rossi viene espulso, addirittura la polizia deve scendere in campo per garantire l’ordine. Ma alla fine esplode la festa del Lecco.

Fonte Foto: Sito Lecco Calcio per Lecco-Foggia, finale playoff, Lecco-Foggia 3-1