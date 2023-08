Impresa Frosinone: 2-1 sull’Atalanta. Doppio Colpani lancia il Monza

Allo stirpe, un ottimo Frosinone si prende lo scalpo dell’Atalanta. I ciociari si impongono per 2-1, confermando le buone impressioni della gara iniziale con il Napoli. Frosinone in vantaggio al 5′ con Harroui, seconda rete per l’attaccante dopo quella con il Napoli. Il raddoppio al 24′ con Monterisi, al primo gol in massima serie. Pessima Atalanta nel primo tempo, con Gasperini che cambia nella ripresa.

A riaprire la contesa, Duvan Zapata al 56′. Atalanta in pressione massima nella ripresa. Il Frosinone in apnea e costretto alla difensiva. Chanche per Koopmeiners, Scamacca ma il muro giallo resiste. Prima vittoria per il Frosinone che sale a 3 punti, gli stessi dell’Atalanta che subisce una battuta d’arresto dopo un buon esordio.

Nell’altra gara, primo successo in campionato per il Monza che batte 2-0 l’Empoli alla prima in casa. Per i brianzoli, decisiva una doppietta di Colpani, una per tempo. Per l’Empoli seconda sconfitta in due partite dopo il ko all’esordio con il Verona. Nel finale, brutto infortunio per D’Ambrosio, che esce in barella.

Foto: twitter Frosinone