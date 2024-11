Impresa Bologna (3-2), sprofondo Juric. Kean show, bussa tre volte: 3-1 Fiorentina

Concluse le gare delle 15 in Serie A. La Fiorentina continua a volare in campionato, battuto il Verona 3-1 con una tripletta di Kean e agganciata l’Atalanta e il Napoli in vetta a 25 punti. Crisi nera invece per la Roma che perde 3-2 in casa contro il Bologna che si rilancia invece con la terza vittoria consecutiva. Sprofondo per Juric invece, la cui esperienza a Roma sembra ormai già finita dopo poco più di un mese.

Fiorentina in vantaggio con il solito Moise Kean al 4′ per sbloccare immediatamente la gara. La risposta degli ospiti arriva però ed è veemente. Al 18′ Serdar trova un grandissimo gol per il pareggio. La Fiorentina prova a tornare subito avanti nel primo tempo ma il Verona controlla e si difende bene.

Nella ripresa, gara che si fa più equilibrata, la Fiorentine spinge sull’acceleratore e al 59′, su azione di calcio d’angolo, trova il 2-1. Ancora Kean protagonista, l’attaccante italiano trova il 10° gol in 14 partite con i viola. Kean al minuto 85′ ha la chance della tripletta, a porta vuota su assist di Kouame, spara in curva. Ma la tripletta arriva nel recupero, al 92′, rinvio di De Gea, Kean si lancia a campo aperto e insacca il 3-1. Sesta vittoria di fila in campionato per i viola.

All’Olimpico sprofondo Roma che perde ancora e per Juric siamo ai titoli di coda. Terza vittoria di fila per il Bologna che aggancia il Milan (con i rossoneri deve recuperare proprio una gara).

Bologna avanti con Castro al 25′ su sviluppi di calcio d’angolo. La Roma riesce a reagire e trova il pareggio al 63′ con El Shaarawy. L’attaccante non segnava da marzo in campionato. Ma il Bologna non si fa intimorire e continua a giocare con rapidità e colpisce in contropiede. Al 66′ Orsolini scappa indisturbato verso la porta di Svilar e insacca il 2-1. Il Bologna al 70′ trova il 3-1 con Dallinga, ma il gol è annullato per un fallo di mano. Ma il 3-1 è rimandato di pochi minuti e al 77′ è Karlsson a trovare il 3-1. Primo gol in Serie A per lui.

La Roma sembra al tappeto ma ha un sussulto d’orgoglio, ancora con El Shaarawy che all’82’ trova un bellissimo gol che riapre il match. Finale d’assalto per la Roma che però non evita la sconfitta e resta a soli 13 punti.

Foto: sito Fiorentina