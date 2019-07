Imolese, ufficiale il rinnovo del prestito di Garattoni dal Crotone

Per il terzo anno di fila, Alessandro Garattoni giocherà in prestito all’Imolese. A dare l’annuncio dell’intesa con il Crotone è stata la stessa società tramite una nota: “Imolese Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con il Crotone F.C. per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Alessandro Garattoni. Il terzino, classe ’98 di Gambettola, vestirà dunque la maglia rossoblu per la terza stagione consecutiva”.

Foto Twitter Imolese