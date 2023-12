Immobile: “Volevamo dare continuità ai risultati. Spogliatoio compatto. Infortunio? Spero nulla di grave”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Empoli.

Queste le sue parole: “Bisognava dare continuità al lavoro fatto stasera, questa vittoria è figlia anche della prestazione fatta con l’Inter. Abbiamo lavorato in settimana lavorando sulla testa. Infortunio? Sono cose che fanno parte del calcio, dispiace perché stavamo facendo bene. Adesso aspettiamo nei prossimi giorni come evolve e faremo gli esami. Spero sia una vecchia cicatrice che mi ha dato fastidio per l’umidità o il freddo. Se è quello non è niente di serio”.

Sullo spogliatoio: “Abbiamo parlato tanto in settimana, ci siamo riuniti per dare una scossa a questa stagione. Serviva tirare fuori il meglio per metterlo a disposizione della squadra, siamo felici per il risultato, vogliamo risalire la classifica. Sono cose che ci danno fastidio, facciamo di tutto per raggiungere i risultati in campo e dobbiamo essere giudicati per quello che succede in campo. Non so come possano uscire voci dallo spogliatoio, cose inventate che ci hanno dato molto fastidio. Mi preme dare un segnale forte su questa storia. E’ giusto criticare la squadra se gioca male, ma nessuno si deve permettere di dire qualcosa sull’aspetto umano”

Sulla maglia della lazio: “Ci vuole rispetto per quello che sono per questa squadra e per quello che ho dato per questa maglia. Ho passato qui i miei migliori anni e lo faccio con grande entusiasmo. Il nostro è un gruppo unito, ci sono delle incomprensioni ma fuori dal campo non è mai successo nulla. Questa vittoria la dedichiamo a Zaccagni”

Foto: Instagram Lazio