Immobile: “Vogliamo partire bene in Champions. Haaland un fenomeno, dobbiamo fare attenzione”

Conferenza di vigilia di Champions per la Lazio. Insieme al tecnico Simone Inzaghi, ha parlato la Scarpa D’Oro, Ciro Immobile, tra l’altro ex di turno della gara. L’attaccante, dopo aver saltato la gara con la Sampdoria per squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto e a trascinare i capitolini anche in Europa.

Queste le sue parole: “Sono felice di poter rivedere qualche ex compagno e lo staff di quando ero a Dortmund, mi hanno sempre trattato bene lì. Sarà un esordio bello tosto ma la Champions è questa, tutte gare affascinanti e difficili e vogliamo farci trovare pronti”.

Sulla Nazionale: “Critiche? Mi scivolano addosso, io sudo la maglia come con la Lazio, non mi interessano le chiacchiere, il gol arriverà. Colgo l’occasione per ringraziare Florenzi per le parole spese nei miei confronti. Ora però penso alla Lazio”.

Su Haaland: “E’ un fenomeno, il Borussia è la squadra ideale dove esplodere definitivamente e lo sta facendo. Ha tanta qualità e forza fisica, dobbiamo stare attenti”.

Sulla gara con la Samp: “E’ stata una partita brutta, anche ci fossi stato io non avrei fatto chissà cosa, la squadra ha interpretato male il match. I compagni erano delusi, giù di morale, ma per fortuna c’è la possibilità di riscattare quella partita con la Champions e dobbiamo dare il massimo”.

Su Muriqi: “E’ un attaccante importante, è molto diverso da me, per quel poco che ci siamo allenati insieme mi sono trovato bene ma non posso dire molto di più avendo avuto poco tempo a disposizione. Spero si possa trovare il giusto affiatamento e far bene”.

