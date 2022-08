Immobile: “Vittoria di cuore e carattere, meritavamo un successo del genere”

Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, che ha realizzato il gol vittoria con il Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo con i felsinei in rimonta.

Queste le sue parole: “È merito di questi ragazzi, hanno dato tutto per vincere una partita di cuore e carattere. I passi verso il miglioramento sono questi, dobbiamo rimanere lucidi. Siamo andati sotto nel primo tempo, ma siamo rimasti in piedi”.

È una Lazio più sicura? “Si, abbiamo lavorato meglio col mister e con lo staff. Poi ci sono tutte le componenti per fare qualcosa di importante, i nuovi arrivati si sono integrati subito”.

Il gol? “Mi è piaciuto il cuore messo dalla squadra, questa partita meritava una vittoria così”.

Foto: twitter Lazio